ضبط قائد دراجة نارية ومرافقه بتهمة إلقاء حواجز مرورية بالطريق في الأقصر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر القبض على قائد دراجة نارية ومرافقه؛ بتهمة إلقاء الحواجز المرورية بطريق في الأقصر معرضين حياة قائدي السيارات للخطر.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إلقاء قائد دراجة نارية ومرافقه الحواجز المرورية في أحد الطرق بالأقصر، وسقوط إحداها بعرض الطريق، معرضين حياة قائدي السيارات للخطر.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" الظاهرة بمقطع الفيديو، وقائد الدراجة النارية "مالكها" ومستقلها رفقته، مقيمان بدائرة قسم شرطة طيبة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 22 يوليو الجاري، بدائرة قسم شرطة الأقصر، بقصد اللهو والمزاح، وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.