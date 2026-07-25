 لزيادة نسب المشاهدة.. أمن الإسكندرية يكشف ملابسات تداول فيديو لشخص في حالة عدم اتزان - بوابة الشروق
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لزيادة نسب المشاهدة.. أمن الإسكندرية يكشف ملابسات تداول فيديو لشخص في حالة عدم اتزان

مصطفى عطية
نشر في: السبت 25 يوليه 2026 - 12:13 م | آخر تحديث: السبت 25 يوليه 2026 - 12:13 م

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله صاحب الحساب تبدو عليه علامات عدم الاتزان، مطالبا بإجراء تحليل مخدرات له عقب توجيه تهمة التعاطي من قبل أشخاص بالإسكندرية.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالمقطع "صاحب الحساب" (عنصر جنائي خطر - سبق اتهامه في 9 قضايا، أبرزها: قتل عمد، وشروع في قتل، وسرقة، وسلاح ناري، وإخفاء مسروقات).

وبمواجهته اعترف بتصويره مقطع الفيديو بتاريخ 21 يوليو الجاري حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، ونشره على حسابه المشار إليه لتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة وأرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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