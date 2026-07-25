مقتل 3 أشخاص بمنطقة سومي الأوكرانية جراء غارة بطائرة مسيرة روسية

قال مسئولون، اليوم السبت، إن غارة جوية روسية بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص في منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا، بينما أسقطت رومانيا طائرة مسيرة فوق مجالها الجوي للمرة الثانية خلال يومين.

وأوضح أوليه هريهوروف، حاكم منطقة سومي اليوم السبت، أن حريقا ضخما اندلع عندما ضربت طائرة مسيرة "منشأة مدنية"، مضيفا أن الضحايا كانوا سائقين في شركة البريد وخدمة التوصيل الأوكرانية الخاصة "نوفا بوشتا".

وفي زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، استهدف هجوم بطائرة مسيرة روسية الليلة الماضية مركزا للتسوق، مما تسبب في اشتعال حريق انتشر على مساحة 500 متر مربع، مما تسبب في العديد من الإصابات، حسب ما ذكره الرئيس الإقليمي، إيفان فيدوروف.