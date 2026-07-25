معهد ألماني: إمدادات النفط في ألمانيا وأوروبا لا تزال مستقرة

أكد المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (د ي إي دبليو) أن إمدادات النفط في ألمانيا وأوروبا لا تزال مستقرة، رغم الارتفاع الحاد في أسعار النفط عقب تصاعد الحرب مع إيران.

وقالت خبيرة الاقتصاد في المعهد، فرانتسيسكا هولتس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية مثل البنزين والديزل لا تزال مؤمنة، وأضافت: "الوضع أكثر صعوبة فيما يتعلق بإمدادات وقود الطائرات"، موضحة أنه نظرا لاعتماد ألمانيا وأوروبا على مصادر متعددة لاستيراد النفط، فمن غير المتوقع حدوث انقطاع واسع النطاق في الإمدادات.

وأشارت هولتس إلى أنه في ظل استمرار الصراع في الخليج ومحيط مضيق هرمز، فإنه ليس من المتوقع انخفاض أسعار النفط في المستقبل المنظور.

وأضافت هولتس أن واردات أوروبا من النفط الخام والبنزين والديزل من الخليج كانت تمثل دورا ثانويا حتى قبل تعطل الإمدادات، موضحة في المقابل أن الترابط العالمي لسوق النفط يجعل ارتفاع الأسعار ينعكس أيضا على ألمانيا. وذكرت هولتس أن الكميات المتاحة في سوق النفط العالمية انخفضت بنحو 20% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، وقالت: "لذلك سيكون من المهم أيضا في ألمانيا وأوروبا ترشيد استهلاك البنزين والديزل".

وكان سعر خام برنت القياسي قد ارتفع أمس الخميس إلى 100 دولار للبرميل، (ما يعادل 159 لترا). وواصل السعر اليوم الجمعة البقاء فوق هذا المستوى، مسجلا 100.33 دولار للبرميل من نفط بحر الشمال.

وكانت الأوضاع قد تصاعدت بعد تجدد الهجمات الأمريكية الإيرانية مطلع الشهر الجاري.

ومنذ ذلك الحين ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 40%، بعدما كان قد تراجع من أعلى مستوى له هذا العام، الذي بلغ نحو 130 دولار للبرميل، إلى حوالي 70 دولار للبرميل في أعقاب هدنة بين الولايات المتحدة وإيران.