إنقاذ 11 سائحا أوروبيا بعد غرق قارب سرعة في إندونيسيا

قال مسئولون في إندونيسيا اليوم السبت، إن رجال الإنقاذ عثروا على 11 سائحا أوروبيا وعضو طاقم محلي أحياء كانوا قد فُقدوا بعدما انشطر قارب السرعة الذي كانوا فيه على مايبدو وغرق في أحوال جوية عاصفة قبالة خليج في جزيرة سولاويسي. وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن قبطان القارب.

وأوضح هيريانتو رئيس مكتب البحث والإنقاذ في إقليم جورونتالو، أن القارب غادر منطقة تانجونج أونا أونا صباح أمس الجمعة، متجها إلى ميناء ماريسا في إقليم جورونتالو المجاور ولكن لم يصل في الوقت المحدد.

وأبلغ مرشد محلي المكتب عن القارب المفقود أمس، مما أدلى إلى انطلاق عملية بحث على الفور.

وأضاف هيريانتو "أثيرت المخاوف عندما لم يصل قاربهم بحلول العصر. وفورا أطلقنا عملية بحث بعد منتصف الليل "

وقالت السلطات الإندونيسية إن رجلا تشيكيا وآخر بليجيكيا وخمسة هولنديين و3 ألمان وامرأة فرنسية وطاقما إندونيسيا من فردين كانوا على متن القارب.

ولم يصدر تعليق على الفور من سفارات السياح.

وبحلول عصر اليوم السبت، كانت فرق الإنقاذ في قاربين سرعة تبحث في المياه حيث يُعتقد أن القارب اختفى وفي النهاية حددوا موقع كل الـ11 سائحا وواحد من الطاقم المؤلف من فردين. وقالت هيريانتو إن القبطان البالغ من العمر 29 عاما، لم يعثر عليه بعد.

وأضاف، "سوف نواصل عملية البحث والإنقاذ لسبعة أيام للعثور عليه"، مشيرا إلى أنه تم إجلاء الركاب الذين تم إنقاذهم إلى منطقة آمنة ويقيمون في منتجع في توجا أونا أونا.

وأكد الناجون لرجال الإنقاذ، أن القارب واجه أحوالا جوية قاسية قبل الحادث الذي تسبب في انشطار القارب، مما دفع الركاب لإنقاذ أنفسهم بالوصول إلى قارب نجاه بينما انفصل القبطان عن المجموعة بينما كانت الرؤية سيئة بسبب الضباب الكثيف.