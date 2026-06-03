توفيق عبدالحميد يعلن اعتزاله الفن: مشاكل صحية إذا تعافيت منها أحب أن أختم حياتي الفنية على المسرح

أعلن الفنان توفيق عبد الحميد اعتزاله الفن بشكل نهائي، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، حيث كتب: "اعتزلت ولا أنوي التراجع، ومستورة والحمد لله".

وكشف: "في مشاكل صحية، إذا تعافيت منها بإذن الله أحب أختم حياتي الفنية على المسرح".

يذكر أن الفنان توفيق عبد الحميد التحق أولًا بكلية الحقوق وتخرج فيها في عام 1979، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج فيه في عام 1983.

بدأ مسيرته الفنية بالعمل في المسرح والذي قضى فيه فترة طويلة، قبل أن ينتقل للتلفزيون. ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها (أم كلثوم، آوان الورد، حديث الصباح والمساء، أميرة في عابدين،بوابة الحلواني). وفي السينما شارك في أفلام (مافيا، أمير الظلام, حلم العمر).