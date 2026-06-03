حزب إصلاح المملكة المتحدة يتعهد بحظر خطط العمل الشرطية المرتبطة بالعرق حال الفوز في الانتخابات

قال المتحدث باسم الشئون الداخلية في حزب إصلاح المملكة المتحدة زيا يوسف، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، صباح اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن الطريقة التي عومل بها هنري نوفاك تبرر ادعاء حزبه بوجود ما وصفه بـ"الشرطة ذات المعايير المزدوجة" في البلاد.

وأضاف يوسف: "بعد مشاهدة تسجيلات اعتقال نوفاك، من الصعب الهروب من الاستنتاج بأن ما حدث يمثل مثالا واضحا على وجود نظام شرطي ذي مستويين، وهو أمر متجذر داخل شرطة هامبشاير وقوات الشرطة الأخرى في أنحاء البلاد".

وتابع: "يمكن للناس الدخول إلى موقع شرطة هامبشاير وقراءة خطة العمل الخاصة بالعرق التي تم اعتمادها في ظل حكومة محافظة سابقة".

وأوضح أن ذلك، بحسب رأيه، هو السبب في أن اتهام العنصرية الذي وجهه القاتل وشقيقه "أُخذ على الفور على محمل الجد" من قبل الضباط الذين حضروا إلى موقع الحادث.

كما أعلن يوسف أن حزب إصلاح المملكة المتحدة سيطرح مشروع قانون تحت اسم "قانون المساواة في المعاملة" إذا فاز في الانتخابات المقبلة.

وأوضح أن القانون المقترح سيهدف إلى "حظر خطط العمل الشرطية القائمة على العرق، وإنهاء ممارسات التنوع والمساواة والشمول (DEI)، وإلغاء الاستثناء القانوني الذي يسمح للسيخ بحمل أسلحة كبيرة ذات شفرات حادة".

واشتبك المتظاهرون في المملكة المتحدة مع الشرطة، أمس الأول، بالقرب من المكان الذي توفى فيه الطالب هنري نوفاك بعد تعرضه للطعن.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا"، أن المئات احتشدوا خارج محطة شرطة ساوثهامبتون المركزية مساء أمس الأول، حيث كان الناشطان تومي روبنسون ولورانس فوكس ضمن من تحدثوا للحشود.

وتم إلقاء كراسي وعلب ومشاعل على الشرطة، مما دفع رجال الشرطة و3 حافلات شرطية للتراجع عن الخط الذي شكلوه.

وأخبر قاتل الطالب ويدعى فيكرام ديجوا، 23 عاما، قوات الشرطة التي حضرت لموقع الطعن في ساوثهامبتون في الثالث من ديسمبر 2025، إنه تعرض لهجوم عنصري.

وأظهر تسجيل لكاميرا مراقبة مثبتة على الجسد أنه يمكن سماع نوفاك يقول أكثر من مرة "لقد تعرضت للطعن"، وهو ما يرد عليه رجل شرطة بالقول "لا أعتقد كذلك".

وأدانت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود لاحقا الاشتباكات، ووصفتها بـ "غير المقبولة إطلاقا" واتهمت المتظاهرين" باختطاف هذه المأساة لتأجيج العنف والاضطرابات".

وتأتي الاشتباكات مع الشرطة في ظل تزايد التوترات والتدقيق بشأن كيفية تعامل رجال الشرطة مع الواقعة، التي تضمنت إلقاء القبض على نوفاك وتقييده وهو راقد على الأرض يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وصدر حكم بحبس ديجوا مدى الحياة بحد أدنى 21 عاما لطعن نوفاك بسكين احتفالي بشفرة تبلغ طولها 21 سنتيمترا، قال الادعاء، إنه كان يحمله كجزء من معتقدات السيخ.