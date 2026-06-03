السيطرة على حريق بمصنع صاج بمدينة العاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع للصاج بالمنطقة الصناعية الثالثة، دون وقوع أية إصابات او خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل المصنع، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة.

وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها وإخمادها بالكامل، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال الحريق.