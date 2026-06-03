ترامب يقر بوصفه نتنياهو بـ«المجنون» ويبدي رغبته في لقاء خامنئي بعد اتفاق سلام

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه «مجنون تمامًا» خلال اتصال هاتفي بينهما، معربًا في الوقت نفسه عن تقديره له، ومؤكدًا استمرار التعاون بينهما.

وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست»، الأربعاء، إنه شعر بالانزعاج من استمرار التصعيد العسكري في لبنان. خاصة أن بعض التطورات الميدانية قد تعرقل الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق أوسع مع إيران.

وأضاف أن علاقته بنتنياهو لا تزال جيدة، قائلًا: «لقد عملنا معًا بشكل جيد للغاية، وأنا معجب به.. أنا رئيس في زمن الحرب، وهو رئيس وزراء في زمن الحرب».

وأعرب ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن المفاوضات تشهد تقدمًا سريعًا، وأن هدفها الأساسي يتمثل في منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

كما أبدى استعداده للقاء المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي فور التوصل إلى اتفاق سلام، مؤكدًا أن المحادثات الجارية تسير في اتجاه إيجابي.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، رجّح ترامب التوصل إلى حل للأزمة خلال فترة قريبة، مستبعدًا استمرار التوترات لفترة طويلة، رغم إقراره بأن بعض السيناريوهات لا تزال مطروحة.

وخلال المقابلة، التزم ترامب إلى حد كبير بإطاره المتفائل وقال إن المحادثات مع إيران «تتطور بسرعة»، معقبًا: «لن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا وستحدث أشياء جيدة أخرى كثيرة».