أبو الغيط يطالب إيران بضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لاعتداءاتها الآثمة

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية السافرة على المنشآت المدنية في دولة الكويت ومملكة البحرين، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، اليوم الأربعاء.

وشدد أبو الغيط في بيان، على أن الهجمات الإيرانية «غير المبررة» على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية كمطار الكويت الدولي، وسقوط ضحايا وإصابات وأضرار مادية جسيمة، تعد تصعيدًا خطيرًا، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.

وطالب الأمين العام الجانب الإيراني بضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الاعتداءات الآثمة، والكف عن سياسة الاستفزاز والتصعيد التي تلقي بظلالها على الأمن والاستقرار الإقليميين.

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أبو الغيط، تجديد التضامن الكامل والوقوف إلى جانب دولة الكويت ومملكة البحرين، ودعمهما غير المحدود في كل ما تتخذانه من إجراءات وتدابير مشروعة؛ للحفاظ على سيادتهما وأمن مواطنيهما وسلامة أراضيهما.

وشنت إيران عدة هجمات استهدفت الكويت والبحرين، اليوم الأربعاء، وذلك استمرارًا للهجمات على دول الجوار في الخليج العربي.

وأعلن الجيش الكويتي، صباح اليوم، تصديه لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، أن طائرات مسيّرة معادية استهدفت مبنى الركاب «T1» بمطار الكويت الدولي، نتيجة عدوان إيراني.

وأشار البيان إلى أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص، تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.

من جانب آخر، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن «إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الأعيان المدنية في المملكة».

وأكدت قوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة.