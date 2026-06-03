واصلت عملة البيتكوين خسائرها الحادة، لتسجل أدنى مستوى لها في شهرين، وسط موجة بيع واسعة النطاق في سوق العملات المشفرة، أدت إلى تصفية مراكز تداول بقيمة تقارب 1.9 مليار دولار خلال 24 ساعة فقط، ما زاد الضغوط على أكبر الأصول الرقمية في العالم.

وتراجعت البيتكوين بنحو 7% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأكثر من 12% خلال الأسبوع الأخير، لتلامس مستوى 65,707 دولارات، قبل أن تقلص جزءًا من خسائرها وتعود للتداول فوق مستوى 67 ألف دولار.

وجاء هذا الأداء الضعيف في وقت تواصل فيه الأسهم الأمريكية التداول قرب مستوياتها القياسية، ما يعكس تراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر مقارنة بقطاعات أخرى تستقطب تدفقات رأسمالية أكبر.

وتسارعت عمليات البيع بعد إفصاح شركة «ستراتيجي» في وثائق مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن بيع 32 وحدة بيتكوين لتمويل توزيعات أرباح أسهم ممتازة.

ورغم أن الصفقة تمثل جزءًا محدودًا للغاية من حيازات الشركة، فإنها حملت دلالة رمزية مهمة، باعتبارها أول خفض صافٍ لمخزون الشركة من البيتكوين منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وزادت الضغوط على السوق بعد أن أظهرت بيانات البلوك تشين نقل أصول مرتبطة بمنصة «إم تي غوكس» المنهارة ما قيمته نحو 739 مليون دولار من البيتكوين، وهو ما أثار مخاوف من احتمال دخول كميات إضافية من العملة إلى السوق عبر عمليات بيع من الدائنين.

وفي الوقت ذاته، أشارت بيانات شركة «كيه 33 ريسيرش» إلى تسجيل المنتجات الاستثمارية المتداولة المرتبطة بالبيتكوين تدفقات خارجة صافية بلغت 62,794 بيتكوين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهي ثاني أكبر موجة نزوح للأموال منذ بدء تسجيل هذه البيانات.

كما أنهت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة سلسلة استمرت 12 يومًا من السحوبات الصافية، وهي الأطول منذ إطلاقها.

وأسهمت سوق المشتقات في تسريع وتيرة الهبوط بعدما كسرت البيتكوين مستويات دعم فنية مهمة، ما أدى إلى تصفية مراكز شراء ممولة بالرافعة المالية على نطاق واسع.

ووفق بيانات «كوين جلاس»، بلغت قيمة تصفيات سوق العملات المشفرة نحو 1.9 مليار دولار خلال يوم واحد، منها نحو 1.7 مليار دولار لمراكز الشراء، بينما تمت تصفية ما يقرب من 279 ألف متداول.

واستحوذت البيتكوين وحدها على نحو 894.5 مليون دولار من إجمالي التصفيات، تلتها إيثر بنحو 480.5 مليون دولار، فيما بلغت أكبر عملية تصفية فردية نحو 59.7 مليون دولار على منصة «إتش تي إكس».

وأدى الإغلاق الإجباري للمراكز المدينة إلى زيادة ضغوط البيع الآلي في منصات المشتقات، ما عمّق الخسائر ودفع الأسعار سريعًا نحو منطقة 65 ألف دولار.