حافظ فيلم "سفن دوجز –7 Dogs " على صدارة شباك التذاكر السينما المصرية، محققا أمس 5 ملايين و801 ألف جنيه، بما يوازي 38 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 8 أيام عرض إلى 131 مليونا و401 ألف جنيه، بما يوازي 912 ألف تذكرة.

وبذلك يحتل الفيلم المركز الخامس في قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية، متقدما على أفلام "الفيل الأزرق 2"، و"الشاطر"، و"كيرة والجن"، و"الحريفة 2"، و"بيت الروبي"، فيما يفصل بينه وبين "المشروع X" صاحب المركز الرابع، حوالي 10 ملايين جنيه، حيث حقق "المشروع X" وقت عرضه العام الماضي 141 مليونًا و572 ألف جنيه.

الفيلم قصة تركي آل شيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح، ويشارك في بطولته كلا من أحمد عز وكريم عبد العزيز، وتارا عماد، وساندى بيلا، وسيد رجب، والفنان السعودي ناصر القصبى، بالإضافة إلى عدد من النجوم العالميين، منهم الإيطالية مونيكا بيلوتشى، ونجم بوليوود سلمان خان، وعملاق الشاشة الهندية سانجاى دوت، وجيانكارلو إسبوزيتو، وخبير الفنون القتالية الألمانى الصينى ماكس هوانج.