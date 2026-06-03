الإمارات تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة

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أدانت دولة الإمارات - بأشد العبارات - الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة، بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن «هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة مملكة البحرين، وخرقًا للقانون الدولي، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية والمدنية».

وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وشنت إيران عدة هجمات استهدفت الكويت والبحرين، اليوم الأربعاء، وذلك استمرارًا للهجمات على دول الجوار في الخليج العربي.

وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن «إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الأعيان المدنية في المملكة».

وأكدت قوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة.

من جانب آخر، أعلن الجيش الكويتي، صباح اليوم، تصديه لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، أن طائرات مسيّرة معادية استهدفت مبنى الركاب «T1» بمطار الكويت الدولي، نتيجة عدوان إيراني.

وأشار البيان إلى أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص، تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.

وأعلنت هيئة الطيران المدني بالكويت تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة، إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة والتأكد من جاهزية مطار الكويت الدولي لاستئناف عملياته التشغيلية.