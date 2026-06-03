 مصر تدين الهجمات الإيرانية على البحرين: تصعيد خطير يهدد استقرار منطقة الخليج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصر تدين الهجمات الإيرانية على البحرين: تصعيد خطير يهدد استقرار منطقة الخليج


نشر في: الأربعاء 3 يونيو 2026 - 3:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 يونيو 2026 - 4:00 م

أدانت مصر، بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة، حيث تعد هذه الهجمات انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمنها واستقرارها وأمن منطقة الخليج العربي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الأربعاء، تؤكد مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومنشآتها الحيوية.

وجددت مصر رفضها لأي أعمال أو ممارسات تمس سيادة الدول العربية أو تهدد أمنها وسلامة أراضيها، مشددة على أن أمن واستقرار دول الخليج العربية يُعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري.

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