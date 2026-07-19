أمير قطر يبحث مع وزير خارجية تركيا الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن بالمنطقة

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح اليوم بمكتبه في قصر لوسيل، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في المنطقة لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت مصادر في الخارجية التركية قد أفادت وكالة «الأناضول»، أمس السبت، بأن زيارة فيدان إلى الدوحة ستتضمن مباحثات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة.

وبحسب المصادر نفسها، تشمل الزيارة إجراء مباحثات تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة، ومن المنتظر أن يؤكد فيدان، خلال لقاءاته، تضامن تركيا ودعمها القوي لقطر في مواجهة الهجمات الإيرانية التي تعرضت لها، وبحث العلاقات المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات على أساس الشراكة الاستراتيجية.

وأضافت المصادر أنه من المنتظر أن يستعرض الجانبان التحضيرات الخاصة بالاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري، برئاسة كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضحت المصادر أن فيدان سيؤكد أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت مجددًا الأهمية الاستراتيجية للتعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، إضافة إلى ضرورة معالجة قضايا المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية.

وذكرت أنه سيشدد على أهمية تعزيز التعاون في مجال الربط الإقليمي، الذي تزداد أهميته بالنسبة إلى الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة، مع التشديد على أن إنهاء التوتر في الخليج بصورة دائمة ومنع أي تصعيد جديد يمثلان أولوية ملحة.