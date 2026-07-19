مسئولة أممية: الوضع في السودان مأساوي والأطفال يدفعون الثمن جراء الحرب

قالت فابريزيا فالشيوني، الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان، إن البلاد تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وأكبر أزمة نزوح عالمي، مشيرة إلى أن النساء والفتيات، بمن فيهن الأطفال، يتحملن العبء الأكبر جراء استمرار النزاع.

وأوضحت فالشيوني، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن العديد من النساء الحوامل يضطررن إلى الولادة دون الحد الأدنى من الرعاية الطبية، في ظل نقص الخدمات الصحية وصعوبة الوصول إلى المستشفيات، إضافة إلى تراجع خدمات المياه والكهرباء والدعم الأساسي.

وأضافت أن الأوضاع الإنسانية تتدهور بصورة أكبر في مناطق النزاع، خاصة في كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض، حيث يتزايد عدد النازحين، بينما تعاني مخيمات النزوح من الاكتظاظ ونقص حاد في الخدمات الإنسانية الأساسية، ما يزيد من معاناة السكان.

وأكدت ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمنشآت الصحية والعاملون في المجال الطبي والإنساني.

ونوهت أن الهجمات على المدنيين، خاصة النساء والفتيات، تعرقل الوصول إلى الخدمات الصحية والأساسية، وتحد من قدرة السكان على التنقل الآمن والفرار من مناطق العنف، مؤكدة أن الأزمة الإنسانية في السودان تتفاقم بشكل خطير.

وذكرت أنها استمعت إلى قصص مؤلمة خلال زياراتها لمخيمات النزوح، من بينها شابة في العشرين من عمرها اضطرت إلى وضع مولودها أثناء فرارها من كردفان، ولم تنجُ هي وطفلها إلا بفضل مساعدة امرأة صادفتها في الطريق، واصفة ما يحدث بأنه أزمة إنسانية عاجلة تتطلب استجابة فورية.