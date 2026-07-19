الحكومة الأردنية: لم نسجل تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية

أكدت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، أن السلطات المعنية لم تصدر أية قرارات بإخلاء في مطار العقبة أو الميناء، نافية تسجيل تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية.

وقال الناطق باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، إن ⁠المطار والميناء يعملان بشكل طبيعي وأية مخاطر محتملة يتم التحذير بشأنها من قبل الجهات الأردنية المختصة، ووفق الإجراءات المعدة مسبقًا والتي من ضمنها إطلاق صافرات الإنذار من فوره.

وأضاف أنه لم يسجل لدى الجهات الأردنية المختصة تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق، نصحت السفارة الأمريكية في الأردن رعاياها بتجنب السفر إلى مطار العقبة أو الميناء البحري، وذلك عقب قولها إن السلطات الأردنية أخلت المطار والميناء.

وناشدت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، المواطنين الأمريكيين تجنب التواجد في محيط القواعد العسكرية داخل المملكة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، السبت، مقتل عنصرين من القوات الأمريكية وفقدان ثالث أثناء تأدية مهامهم، وهي المرة الأولى التي تُسجل فيها خسائر بشرية في صفوف الجيش الأمريكي جراء نيران إيرانية منذ شهر مارس.

ووفقًا للقيادة المركزية، تم إجلاء أربعة عناصر آخرين طبيًا إلى مستشفيات في الأردن، لكنهم غادروا المستشفيات لاحقًا، في حين أصيب أفراد آخرون بجروح طفيفة وعادوا إلى الخدمة.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها لن تكشف عن هويات الجنود القتلى إلا بعد مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم.

وبذلك، يرتفع عدد أفراد القوات الأمريكية الذين لقوا حتفهم خلال الصراع المستمر منذ قرابة خمسة أشهر إلى 16 قتيلًا، وذلك وفقًا لنظام تحليل الخسائر البشرية التابع لوزارة الحرب الأمريكية.

وفي تصريحات لقناة «نيوز نيشن»، السبت، علّق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مقتل الجنود قائلًا: «نكره رؤية حدوث ذلك. إنه أمر تم في سبيل خدمة بلدنا».

كما أقر وزير الحرب بيت هيجسيث، بالخبر في منشور على منصة «إكس» كتب فيه: «رافقتكم السلامة أيها الأبطال. إن تضحياتكم لا تزيدنا إلا عزيمةً وإصرارًا».