إلغاء حفل باد باني بميلانو بسبب عاصفة بَرَد شديدة

تم إلغاء حفل للمغني البورتوريكي، باد باني، في ميلانو مساء أمس السبت بعد أن أجبرت عاصفة بَرَد شديدة نحو 80 ألف شخص على مغادرة مكان إقامة الحفل المكشوف، بحسب ما ذكرته وكالتا الأنباء الإيطاليتان "أنسا" و"أدنكرونوس".

وذكرت التقارير، نقلا عن فرقة الإطفاء، أن العديد من رواد الحفل أصيبوا في رؤوسهم جراء تساقط حبات بَرَد كببرة الحجم، وتلقوا العلاج من قبل خدمات الطوارئ الطبية.

وكان من المقرر أن يكون الحفل هو الثاني لباد باني، الحائز على أربع جوائز جرامي، في هذه المدينة الإيطالية الكبيرة.

وعلى صعيد متصل، أفاد المنظمون بأن الحفل - الذي نفدت تذاكره بالكامل في مضمار "سان سيرو" لسباقات الخيل بالمدينة، لا يمكن إعادة جدولته، وأنه سيتم إعادة قيمة التذاكر بالكامل.

جدير بالذكر أن "باد باني"، المعروف بمزيجه الموسيقي من الريجيتون واللاتين تراب والبوب، يقوم حاليا بجولة عالمية، وكانت ميلانو هي محطته الوحيدة في إيطاليا.