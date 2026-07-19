البيت الأبيض: واجبنا تجاه دافعي الضرائب وراء تدخل ترامب لإلغاء عقوبة مهاجم أمريكا في المونديال

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برر أندرو جولياني، مسؤول البيت الأبيض المكلف بتنظيم كأس العالم، تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء عقوبة طرد فولارين بالوجون مهاجم منتخب أمريكا مما تسبب في ضجة واسعة.

طُرد بالوجون خلال مباراة دور الـ32 التي انتهت بفوز أمريكا على البوسنة والهرسك بنتيجة 2-1، ولكن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قررت تعليق العقوبة لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، ليُسمح باللاعب بالمشاركة أمام بلجيكا في دور الـ16.

وأثار هذا القرار غير المسبوق ضجة واسعة رغم عدم استفادة المنتخب الأمريكي به حيث خسر أمام بلجيكا بنتيجة 1-4، وذلك بسبب تأكيد ترامب أنه تواصل هاتفيا مع جياني إنفانتينو رئيس فيفا لمراجعة هذا القرار.

في هذا الصدد سرد أندرو جولياني عبر صحيفة (جازيتا ديلو سبورت) الإيطالية ثلاثة أسباب لمطالبة فيفا بإلغاء العقوبة، مشيرا "لقد سبق أن خضع الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس للتحقيق في بلاده بشأن البطاقات الحمراء".

أضاف "أما السبب الثاني فهو أننا رأينا أن تدخل بالوجون لم يكن مقصودا، وتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) لم يكن صحيحا".

وختم جولياني "كما أن هذا التحرك ضروري لأنه واجبنا تجاه دافعي الضرائب من الشعب الأمريكي الذين استثمروا مليارات الدولارات في هذه البطولة، وضمان نزاهة كأس العالم، لأن فلسفتنا قائمة على العدالة داخل الملعب وخارجه".