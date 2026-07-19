إيران تتهم الولايات المتحدة بقصف محطة نووية قيد الإنشاء

اتهمت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية بقصف محطة نووية قيد الإنشاء.

وقالت في بيان نقلته وكالة «تسنيم»، إن العدوان الأمريكي على محطة دارخوين النووية التي ما تزال قيد الإنشاء، يعتبر هجومًا على منشأة نووية سلمية.

وأشارت إلى أن «محطة دارخوين خاضعة لاتفاقية الضمانات»، منوهة أن «العدوان عليها جريمة صارخة ضد القانون الدولي».

وذكرت أن «منشأة دارخوين هي رمز لكفاءة إيران واعتمادها على نفسها وتقدمها»، قائلة إن «هذا الهجوم سيزيد من عزيمة خبراء الصناعة النووية الإيرانية على مواصلة مسيرة التقدم».

وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة إنها أنهت الموجة الثامنة على التوالي من الهجمات على إيران، بعد أن أعلنت في وقت سابق مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وفقدان جندي آخر عقب هجوم إيراني.

وكثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت قبل أيام، مما أثار احتمال العودة إلى حرب شاملة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن ‌الضربات الجوية بدأت في السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (22:00 بتوقيت جرينتش)، بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.

ولاحقًا، قالت القيادة المركزية إنها أنهت أحدث موجة للهجمات قصفت خلالها مواقع مراقبة عسكرية ساحلية ومنشآت دفاع جوي إيرانية.

وقالت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية إن الولايات المتحدة شنت هجوما بالقرب من مدينة سيريك في جنوب إيران، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن قتلى أو مصابين أو أضرار في البنية التحتية.

وذكرت وكالة «تسنيم» للأنباء أن الجيش الأمريكي استهدف موقعا قريبا من شادجان على مقربة من الحدود العراقية.