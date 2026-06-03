إطلاق قافلة زاد العزة 207 بحمولة 2415 طنا من المساعدات الإنسانية الشاملة لدعم الفلسطينيين

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم الأربعاء، قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" 207، حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع.

حملت القافلة نحو 2,415 طنا من المساعدات الإنسانية الشاملة، شملت: لحوم الصدقات، وسلالا غذائية، ومستلزمات طبية، ومواد إغاثية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

كما عزز الهلال الأحمر المصري إمداد أهالي القطاع بالاحتياجات الأساسية من: ملابس، وخيام لإيواء المتضررين.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 995 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.