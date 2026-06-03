أردوغان: أزمة إيران عززت دور تركيا في إمدادات الطاقة العالمية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن "أزمة إيران التي بدأت في 28 فبراير الماضي ولم تُحل بعد، عزّزت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية".

وأضاف أردوغان في كلمة له، بمراسم افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة، بالعاصمة التركية أنقرة، أن بلاده أصبحت "مركز ثقل" في مجال الطاقة، في ظل التوترات والتطورات الراهنة في المنطقة، وفق وكالة سند.

وأشار أردوغان إلى أن "دولا كثيرة تستعد لاحتمال الدخول في ركود اقتصادي مع استمرار أزمة مضيق هرمز".

وتابع: "علّمتنا الحرب الروسية الأوكرانية وإغلاق مضيق هرمز أن تأمين الطاقة ليس مجرد مسألة تنموية بل سيادة وأمن قومي".

وأوضح الرئيس التركي أن حكومة بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الكفاءة والاستفادة من المصادر المتجددة".

ونوه بأن الهدف من السياسات الوطنية التركية في الطاقة والتعدين واستراتيجيتها لتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية ومصادر الطاقة المتجددة هو القضاء على التبعية للخارج في الطاقة.

ويشكّل الوضع في الخليج ومضيق هرمز نقطة احتكاك رئيسية بين الولايات المتحدة وإيران، لما له من انعكاس على حركة الشحن البحري وأسعار موارد الطاقة عالميا.

وتتحكّم إيران بهذا الممرّ الحيوي لنقل النفط والغاز والأسمدة، وأنشأت آلية دفع لفرض رسوم على السفن التي تحاول المرور عبره.