حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال قرب بركة المرج

أعلن حزب الله اللبناني، مساء الأربعاء، استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب بركة المرج شمال الأراضي المحتلة برشقة صاروخيّة.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن الاستهداف يأتي دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان، وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين.

وتتزايد مخاوف الجيش الإسرائيلي من تطور قدرات حزب الله في استخدام طائرات FPV المسيّرة، خصوصًا بعد تسجيل هجمات ليلية أسفرت عن مقتل جنود إسرائيليين خلال الأيام الأخيرة.

ويؤكد مسئولون عسكريون أن الحزب يواصل تطوير أدواته القتالية بشكل تدريجي ومتسارع، بينما يحذر خبراء في الولايات المتحدة من أن إسرائيل قد تضطر إلى إعادة صياغة عقيدتها التشغيلية في القتال الليلي.

ويجري الجيش الإسرائيلي تحقيقًا لفهم كيفية تمكن طائرات تابعة لحزب الله من إصابة قواته في جنوب لبنان خلال الليل، وهو تطور لم يُسجل سابقًا في المواجهات الحالية.

ووفق تقديرات أمنية إسرائيلية، فقد تراجع حزب الله تدريجيًا عن المواجهة المباشرة، واتجه بدلًا من ذلك إلى استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ المضادة للدبابات كوسائل رئيسية للهجوم.