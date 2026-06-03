وزيرة خارجية بريطانيا: ندين بأشد العبارات الهجوم المروع على المدنيين في مطار الكويت الدولي

قالت وزارة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، إن المملكة المتحدة تدين بأشد العبارات الهجوم المروع على المدنيين في مطار الكويت الدولي، معربة عن تضامنها الكامل مع شعب الكويت وشركاء الخليج الذين أكدت أنهم «يستحقون الأمن».

وشددت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، داعية إيران إلى الانخراط الكامل في المفاوضات لتحقيق السلام.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت منذ فجر اليوم مع 13 صاروخًا باليستيًا معاديًا داخل المجال الجوي الكويتي، مشيرًا إلى اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، مما أسفر عن سقوط بعض الشظايا.

ولفت في بيان صادر عن الوزارة، مساء الأربعاء، إلى أن «القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع عدد 17 طائرة مسيّرة معادية».

ونوه أن «العدوان الإيراني الآثم نتج عنه استهداف المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية وإصابة عدد من الأشخاص، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة».

وأهاب بالمواطنين والمقيمين عدم الاقتراب والتصوير ونشر وتداول أي صور أو مقاطع فيديو للمواقع المتضررة أو مواقع سقوط الشظايا ومخلفات عمليات الاعتراض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حرصًا على الأمن والسلامة العامة.

وأكد أهمية التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.

وفي ختام البيان، أكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في أداء مهامها بكامل الجاهزية والاستعداد، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.

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