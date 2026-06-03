الجيش الأردني يسقط 3 طائرات مسيرة محملة بمخدرات على الحدود مع إسرائيل

أعلن الجيش الأردني، الأربعاء، أن قوات حرس الحدود أسقطت 3 طائرات مسيرة محملة بالمخدرات على حدود المملكة الغربية مع إسرائيل.

وقال بيان للجيش: "أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة على واجهتها الغربية (مع إسرائيل)، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح أنه "جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها (المسيرات) من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية"، مشيرا إلى "تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وعمليات تهريب المخدرات عبر الحدود بين إسرائيل والأردن نادرة.

في المقابل يعلن الجيش الأردني بشكل منتظم إحباط عمليات تهريب مخدرات عبر الحدود مع سوريا الممتدة بطول 375 كيلومترا، وخصوصا حبوب الكبتاجون التي كانت تنتج على نطاق واسع خلال حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

ويقول الأردن إن عمليات التهريب "منظمة" وتستخدم فيها أحيانا طائرات مسيّرة وبالونات، وحظيت بحماية مجموعات مسلحة، ما دفع المملكة الى استخدام سلاح الجو مرارا لضرب هذه المجموعات، وآخرها في الثالث من مايو عندما أعلن الجيش الأردني استهداف وتدمير مواقع ومستودعات ومصانع لتجّار أسلحة ومخدرات على حدوده الشمالية.

وذكرت شبكات إخبارية سورية حينها أنّ غارات جوية استهدفت مستودعات يعتقد أنها تستخدم لتخزين المخدرات، بالقرب من قريتي أم الرمان وملح في ريف السويداء الجنوبي والجنوبي الشرقي.

وكشفت بيانات لمديرية الإعلام العسكري الأردني في 19 يوليو الماضي، أن الجيش الأردني أسقط أكثر من 310 طائرات مسيرة محمَّلة بالمخدرات خلال الشهور الستة الأولى من العام الماضي، في أجواء المملكة الجنوبية والشرقية والشمالية.

وبحسب السلطات، قتل ثمانية من عناصر إدارة مكافحة المخدرات خلال عمليات في العام 2024 ضد مهربين.