الصحة اللبنانية: 3516 شهيدا و10674 جريحا حصيلة العدوان منذ 2 مارس الماضى

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي، منذ 2 مارس الماضي وحتى 3 يونيو الجاري، ارتفعت إلى 3516 شهيدًا و10674 جريحًا.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الأربعاء - أن هذه الأرقام تعكس حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الاعتداءات المستمرة، في ظل تواصل عمليات الرصد والتوثيق للحالات التي ترد من مختلف المناطق المتضررة.

وأكد البيان استمرار الجهات الصحية والطبية في متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم، بالتوازي مع جهود فرق الطوارئ والإسعاف للتعامل مع تداعيات العدوان وتلبية الاحتياجات الصحية والإنسانية للمصابين والمتضررين.