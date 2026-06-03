بدأت إدارة السويحلي خطوات جادة لتجديد عقد نجمها الليبي محمد الطبال، في محاولة للحفاظ على أحد أبرز عناصر الفريق خلال الموسم الحالي، وذلك بعد عروض انتقاله إلى الدوري المصري.

بحسب مصادر مقربة من النادي، فإن إدارة السويحلي تسعى إلى حسم ملف التجديد مبكرًا، خاصة في ظل تزايد الأنباء التي ربطت اسم الطبال بإمكانية الانتقال إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات المقبلة، إذ يرغب اللاعب في اللعب للزمالك كما تلقى عرضا للعب في صفوف المصري.

وتخشى إدارة النادي الليبي من فقدان اللاعب الذي تحول إلى أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق بفضل خبرته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة.

ويعيش الطبال واحدًا من أفضل مواسمه الكروية منذ انضمامه إلى السويحلي في صيف 2025 قادمًا من النصر الليبي بعقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد.

وكان اللاعب قد أكد في تصريحات سابقة طموحه في قيادة السويحلي نحو تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في التتويج بلقب الدوري الليبي، مشيرًا إلى ثقته الكبيرة في قدرات الفريق وإمكاناته الفنية.

في المقابل، لم يحسم محمد الطبال موقفه النهائي حتى الآن، إذ يفضل التركيز على استكمال الموسم الحالي قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمستقبله.

ومع ذلك، تؤكد مصادر مقربة من اللاعب أن فكرة خوض تجربة جديدة بالدوري المصري تظل مطروحة بقوة، خاصة في ظل الاهتمام الذي يحظى به من بعض الأندية الساعية لتدعيم صفوفها بلاعب يمتلك خبرات كبيرة في الملاعب الليبية والعربية.

المستويات المميزة التي قدمها اللاعب وإسهاماته المؤثرة في مسيرة النادي بالمنافسات المحلية.

كما سجل الطبال حضورًا قويًا خلال الموسم الحالي، بعدما نجح في إحراز عدة أهداف مؤثرة جعلته من أبرز نجوم البطولة.

وتشير التقارير إلى أن إدارة السويحلي تجهز عرضًا ماليًا محسّنًا يتضمن زيادة في الراتب السنوي وتمديد العقد لعدة مواسم، مع منح اللاعب بعض الامتيازات الإضافية، وذلك من أجل إقناعه بمواصلة مشواره داخل أسوار النادي وعدم الالتفات إلى العروض الخارجية.

في المقابل، لم يحسم محمد الطبال موقفه النهائي حتى الآن، إذ يفضل التركيز على استكمال الموسم الحالي قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمستقبله.

ومع ذلك، تؤكد مصادر مقربة من اللاعب أن فكرة خوض تجربة جديدة في الدوري المصري تظل مطروحة بقوة، خاصة في ظل الاهتمام الذي يحظى به من بعض الأندية الساعية لتدعيم صفوفها بلاعب يمتلك خبرات كبيرة في الملاعب الليبية والعربية.

ومع اقتراب نهاية الموسم، تبدو الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل الطبال، بين البقاء مع السويحلي ومواصلة مشروع النادي الطموح، أو خوض تحدٍ جديد قد يقوده إلى الملاعب المصرية، في صفقة ستكون محل متابعة واسعة من جماهير الكرة الليبية.