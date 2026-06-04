يستعد فريق إنبي لخوض مواجهة مصيرية أمام المصري البورسعيدي في نهائي كأس عاصمة مصر، سعيًا للتتويج بالبطولة وإضافة لقب جديد إلى خزائنه، ليصبح الثالث في سجل إنجازاته المحلية.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد حددت يوم الإثنين 8 يونيو موعدًا للمباراة النهائية، التي يحتضنها استاد السويس الجديد في تمام الثامنة والنصف مساءً. ويسبق النهائي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين زد إف سي ووادي دجلة، والمقرر إقامته في الخامسة مساءً.

ويدخل إنبي المباراة مستندًا إلى تاريخه المميز في البطولات المحلية، إذ سبق له التتويج بلقب كأس مصر مرتين. وجاء اللقب الأول في موسم 2004-2005 بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله مجدي عبد العاطي في الوقت الإضافي.

أما اللقب الثاني فحققه الفريق البترولي عام 2011 على حساب الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية، بفضل هدفي عادل مصطفى وأحمد عبد الظاهر.

كما يمتلك إنبي سجلًا لافتًا على الساحة المحلية والقارية، بعدما شارك ثلاث مرات في كأس السوبر المصري أمام الأهلي، إلى جانب حضوره في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، فضلًا عن احتلاله وصافة الدوري المصري الممتاز في موسم 2004-2005.

ويأمل الفريق البترولي في استغلال الفرصة الحالية لاعتلاء منصة التتويج من جديد وإضافة بطولة جديدة إلى تاريخه، بينما يسعى المصري البورسعيدي لتحقيق إنجاز تاريخي بحصد لقب كأس عاصمة مصر للمرة الأولى.