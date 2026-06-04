اتحاد الطائرة يعلن قواعد انتقالات اللاعبين في المراحل السنية

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة الضوابط العامة الخاصة بانتقالات لاعبي ولاعبات المراحل السنية بين الأندية خلال موسم 2026-2027، في إطار تنظيم حركة الانتقالات والحفاظ على الاستقرار الفني لمسابقات الناشئين.

وحدد الاتحاد عدد الانتقالات المسموح بها للأندية وفقًا لنتائجها في بطولة الجمهورية خلال موسم 2025-2026، حيث تقرر السماح بانتقال لاعب أو لاعبة واحدة فقط في بعض المراحل السنية.

وبحسب القرارات الجديدة، يحق للفرق التي احتلت المراكز من الأول إلى الرابع في مرحلة الأشبال (بنين وبنات) مواليد 13 سنة ضم لاعب أو لاعبة واحدة خلال الموسم المقبل.

كما سمح الاتحاد للأندية صاحبة المراكز من الأول إلى السادس في بطولات الجمهورية للمراحل السنية 15 و17 و19 سنة بالتعاقد مع لاعب أو لاعبة واحدة فقط في كل مرحلة.

وأكد الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن الترتيب المعتمد لتطبيق هذه الضوابط سيكون وفق نتائج بطولة الجمهورية فقط، دون احتساب نتائج دوري المناطق أو بطولات الكأس الخاصة بالمراحل السنية.

وأشار الاتحاد إلى أن هذه الضوابط سيتم العمل بها خلال موسم 2026-2027 فقط، على أن يتم إلغاؤها بداية من موسم 2027-2028، لتعود جميع الأندية إلى إتمام الانتقالات وفق اللوائح العامة المعمول بها، بعد سداد الرسوم المقررة ودون التقيد بترتيب بطولة الجمهورية.