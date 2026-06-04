أعرب الإسباني أندوني إيراولا عن سعادته الكبيرة بتولي القيادة الفنية لفريق ليفربول الإنجليزي، استعدادًا لانطلاق موسم 2026-2027، مؤكدًا حماسه لخوض التحدي مع أحد أكبر أندية العالم.

وأعلن ليفربول، مساء الخميس، تعيين إيراولا مديرًا فنيًا للفريق الأول، خلفًا للهولندي آرني سلوت الذي رحل عن منصبه عقب موسم مخيب للآمال، فشل خلاله الفريق في التتويج بأي بطولة، واكتفى بإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس.

وقال إيراولا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا متحمس للغاية، فمن الواضح أن ليفربول نادٍ كبير وضخم، بل إنه أحد أكبر الأندية في العالم".

وأضاف: "عندما زرت النادي وشاهدت كل شيء عن قرب، أدركت حجم ليفربول بشكل أكبر، ودائمًا ما اعتبرته ناديًا استثنائيًا ومختلفًا".

وتابع المدرب الإسباني: "لا تحتاج إلى الكثير من الأسباب للانجذاب إلى ليفربول، فاسم ليفربول وحده كافٍ، إنه نادٍ يمتلك مكانة خاصة في عالم كرة القدم".

وأشار إيراولا إلى تطلعاته المستقبلية مع الفريق قائلًا: "الأجواء، والجماهير، والنادي، واللاعبون، كل شيء هنا يمنحك الشعور بأنك أمام فرصة استثنائية لتدريب فريق من أعلى مستوى".

واختتم تصريحاته: "لدينا فرصة للمنافسة على الألقاب والقتال من أجل كل البطولات، ولا أعتقد أن هناك حافزًا أكبر من ذلك. أنا متحمس للغاية للبدء مع ليفربول".