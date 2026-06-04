متحدث الخارجية الأمريكية: ترامب لن يقبل باتفاق سيئ مع إيران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت، اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب لن يوافق على "اتفاق سيئ" مع إيران بشأن ملفها النووي، في إشارة إلى الاتفاق الذي أُبرم خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأوضح أن ترامب لن يكرر أخطاء الاتفاق السابق، مشيراً إلى أنه "غير متعجل في الوصول إلى اتفاق مع طهران"، وفقاً لموقع العربية.نت الإخباري.

وكشف بيجوت أن الولايات المتحدة تستهدف الشبكات الإيرانية التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية، مضيفاً: "نحرم النظام الإيراني من مئات الملايين من الدولارات".

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي ربط الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بتوقيع الاتفاق المرحلي مع طهران أولاً.

وأكد المصدر لقناتي العربية/الحدث، أن ترامب أبلغ الوسطاء رفضه الإفراج عن الأموال المجمدة قبل توقيع الاتفاق.

كما أضاف أن العقبة الأساسية تتعلق بآلية التصرف بجزء من الأموال الإيرانية المجمدة.