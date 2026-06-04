رئيس الوزراء لـ«الشروق»: المفاوضات مع بعثة صندوق النقد سارت بشكل جيد ولسنا بحاجة لقرض جديد معه

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الأمور سارت بشكل جيد خلال المناقشات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر خلال الأيام الماضية.

وأضاف مدبولي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم، بالعاصمة الجديدة، أن الحكومة ستعلن قريبا عن تفاصيل المناقشات التي تمت مع وفد بعثة صندوق النقد التي جرت في القاهرة، خلال الأيام الماضية، بشأن المراجعة السابعة من برنامج مصر الممتد مع الصندوق.

وأكد أن الحكومة المصرية ترى أنها ليست بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وبرنامجنا مع الصندوق سينتهي خلال ديسمبر 2026.