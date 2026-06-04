الكرملين: الهجوم الأوكراني على سان بطرسبرج لم يؤثر على جدول أعمال بوتين

نقلت وكالة إنترفاكس ​للأنباء الروسية عن دميتري ‌بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله اليوم الخميس، ​إن الهجوم ​الأوكراني بطائرات بدون طيار على سان ⁠بطرسبرج لم ​يؤثر على جدول أعمال ​الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى سان بطرسبرج ​الاقتصادي السنوي.

وضربت طائرات ​درون أوكرانية محطة نفطية في ‌سان ⁠بطرسبرج وسفينة حربية راسية في حوض جاف في قاعدة ​بحرية ​قريبة، ⁠قبل ساعات من انطلاق المنتدى ​الاقتصادي الذي يستضيفه ​بوتين ⁠في المدينة أمس الأربعاء، في محاولة ⁠واضحة ​لإحراج الرئيس ​الروسي.

وواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رؤيتين متناقضتين لمستقبل بلاده في وقت يستضيف فيه مؤتمرا سنويا للاستثمار في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا ​دون هوادة.

وقال بعض المشاركين في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي إنه على روسيا أن تواصل القتال وتستعد لمواجهة ‌عالمية مع الغرب، وفقاً لوكالة رويترز.



وسلط آخرون الضوء على الفوائد الاقتصادية التي يمكن جنيها من إنهاء حرب كادت أن تصل إلى عتبة المنتدى عندما قصفت طائرات درون أطلقتها أوكرانيا محطة نفطية وقاعدة بحرية في سان بطرسبرج أمس الأربعاء، ليتصاعد الدخان فوق أجزاء من المدينة.