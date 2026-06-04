أبيات الإمام الشافعي تزين الأغنية الرسمية لفيلم 7 Dogs

زينت أبيات الإمام الشافعي الأغنية الرسمية لفيلم "7 Dogs"، والتي تحمل اسم "يا وليدي ياه"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نابلسيومكس وماستر خالد سند، ومن غناء إنديا مارتينيز ومحمد المجذوب، وبن عثمان.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أغنية الفيلم، وتقول في مطلعها: "يا وليدي ياه.. جوة البشر الخير والشر مفيش مفر من الاختيار.. الشر نار والخير قرار بين الناس ديابة.. لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلابا.. لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها تبقى الأسود أسودا والكلاب كلابا".

الفيلم من قصة تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح، ويشارك في بطولته أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وتارا عماد، وساندي بيلا، وسيد رجب، والفنان السعودي ناصر القصبي، إلى جانب عدد من الفنانين العالميين، منهم الإيطالية مونيكا بيلوتشي، ونجم بوليوود سلمان خان، وعملاق السينما الهندية سانجاي دوت، وجيانكارلو إسبوزيتو، وخبير الفنون القتالية الألماني الصيني ماكس هوانج.