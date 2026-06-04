إصابة سائق ونجاة 14 راكبا في انقلاب ميكروباص داخل مصرف بالفيوم

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شهد طريق طامية – كفر محفوظ أمام المثلث بمدخل مركز طامية بمحافظة الفيوم حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل مصرف مياه، ما أسفر عن إصابة السائق، بينما نجا جميع الركاب دون إصابات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث.

على الفور، انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بالمعدات اللازمة للتعامل مع الحادث ورفع السيارة من داخل المصرف.

وأفاد مصدر طبي بأن السيارة كانت تقل 14 راكبا، خرجوا سالمين دون إصابات، فيما أصيب السائق وتم نقله إلى مستشفى الفيوم لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الجهات المختصة جهودها لاستخراج السيارة ورفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها لكشف ملابسات وأسباب الحادث.