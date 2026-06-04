إصابات جراء انهيار العجلات الأمامية لطائرة داخل مطار فرانكفورت

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قالت شركة لوفتهانزا للطيران الألمانية إن عددا ​من الموظفين أصيبوا إثر انهيار العجلات ‌الأمامية لطائرة ركاب من طراز بوينج 787 عند إحدى بوابات الركوب بمطار فرانكفورت اليوم الخميس.

وقال متحدث ​باسم الشركة في بيان أرسله عبر ​البريد الإلكتروني: "لم يكن الركاب صعدوا إلى ⁠الطائرة بعد"، مضيفا أن أفراد الطاقم وموظفي ​الخدمة الأرضية كانوا على متن الطائرة وقت ​وقوع الحادث، الذي كان لوكالة بلومبرج السبق في النشر عنه.

وأضافت الشركة: "أصيب عدد من الموظفين ويخضعون ​حاليا للعلاج".

وقال متحدث باسم بوينج إن ​الشركة على علم بالحادث وتوفر الدعم لشركة الطيران، لكنه ‌لم ⁠يدل بمزيد من التفاصيل.

وشاهد مصور من وكالة رويترز عدة سيارات إسعاف متوقفة حول الطائرة التي استقرت جزئيا على بطنها.

ووقع الحادث ​في الساعة 12:45 ​ظهرا (10:45 ⁠بتوقيت جرينتش). وقالت لوفتهانزا المشغلة للطائرة إنها كانت تستعد للإقلاع باتجاه ​لوس أنجلوس.

وأضافت الشركة: "نحقق حاليا في ​الملابسات ⁠الدقيقة مع السلطات المختصة".

والطائرة بوينج 787 إضافة حديثة نسبيا إلى لوفتهانزا التي تخطط للتخلص ⁠تدريجيا ​من الطائرات الأقل كفاءة ​وتبسيط أسطولها. وتشغل لوفتهانزا حاليا طائرات من الطراز 787-9 تحديدا.