تنظر محكمة جنايات القاهرة في جلسة 6 يونيو الجاري أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طالب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أمام الجامعة بمنطقة النزهة إثر مشاجرة نشبت بينهما حول فتاة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على المتهم بقتل الطالب بعد تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب مقيم بدائرة القسم، وتوفي متأثراً بإصابته بجرح طعنى بالصدر، على إثر حدوث مشاجرة بينه وأحد زملائه، طالب مقيم بدائرة القسم، تعدى خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته لخلافات بينهما حول صداقة إحدى الفتيات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثمان الشاب غارقًا في دمائه. وتمت مناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، والتي أظهرت قيام المتهم بطعن الطالب ثلاث طعنات أودت بحياته. وتم التحفظ على التسجيلات، وتحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

وكشفت التحريات أن صديق المتهم ساعده على الهرب من مكان الحادث بعدما استدرج المتهم المجني عليه وطعنه عدة طعنات نافذة أودت بحياته في الحال.

وقال يوسف صديق المجني عليه، لـ «الشروق» إنه شاهد المجني عليه واقفًا بمفرده يوم الواقعة، فاقترب منه المتهم بخطوات هادئة، ولم يتخيل أحد أن يُخرج سلاحًا أبيض ويطعنه في صدره.

وأضاف أن المتهم وجه له ثلاث طعنات أودت بحياته في الحال، عقب نزيفه، بينما وقف المارة في صدمة لا يصدقون ما حدث، وفر المتهم هاربا مستقلا سيارة كان يقودها.