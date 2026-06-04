بدأ النادي الأهلي مرحلة جديدة على مستوى الهيكلة الإدارية الخاصة بقطاع الكرة، بعدما أعلن رسميًا عن تعيين عصام سراج الدين مديرًا لإدارة التعاقدات، في خطوة تستهدف تطوير ملف الصفقات وإعادة تنظيم العمل داخل واحدة من أهم الإدارات بالنادي.

ويأتي هذا التعيين في وقت يستعد فيه الأهلي لخوض سوق انتقالات صيفي مزدحم، حيث سيتولى سراج الدين مسؤولية ملف تسويق اللاعبين المعارين من الفريق، وعلى رأسهم الأجانب رضا سليم، ونييتس جراديشار، وأشرف داري، إلى جانب متابعة العروض المقدمة لهم خلال الفترة المقبلة سواء بالبيع النهائي أو الإعارة.

وبدأ سراج الدين مباشرة ممارسة مهامه داخل النادي، حيث يستعد لعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع لجنة الكرة، من أجل وضع الرتوش النهائية على خطة الانتقالات الصيفية، والتي ينتظر أن تشهد تحركات قوية على مستوى التدعيمات والراحلين.

كما ينتظر عصام سراج دور مهم في مراجعة العقود الجديدة الخاصة بالمدربين واللاعبين، لضمان وجود بنود واضحة تحفظ حقوق النادي في مختلف الحالات، وتأتي هذه الخطوة في ظل رغبة إدارة الأهلي في تجنب أي أزمات تعاقدية قد تتكرر مستقبلاً، خاصة بعد بعض الملفات التي أثارت جدلًا في السنوات الأخيرة، ما يجعل الدقة القانونية في صياغة العقود أحد أبرز التحديات أمام إدارة التعاقدات الجديدة.

وتشير التوجهات داخل النادي إلى أن الإدارة الفنية تستهدف التعاقد مع ما بين 6 إلى 7 صفقات جديدة خلال الميركاتو المقبل، بما يضمن سد احتياجات الفريق في عدد من المراكز، وعلى رأسها خط الدفاع، وخط الوسط بعد رحيل المالي أليو ديانج، بالإضافة إلى مركز المهاجم الصريح، في إطار خطة دعم الفريق للمنافسات المحلية والقارية.

كما سيتولى مدير التعاقدات الجديد ملف اللاعبين الراحلين والمعارين، إلى جانب دراسة العروض المقدمة لبعض العناصر، بهدف تحقيق استفادة فنية ومادية في نفس الوقت، مع إعادة هيكلة قائمة الفريق بما يتناسب مع رؤية الجهاز الفني.

وتشمل الملفات المطروحة أيضًا حسم بعض الصفقات التي جرى التفاوض بشأنها خلال الفترة الماضية، إلى جانب متابعة عدد من الأسماء المرشحة لدعم الفريق، في ظل رغبة الإدارة في الانتهاء من الملف مبكرًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.