بوتين: بسط سيطرة روسيا على إقليم دونباس لا يتعارض مع التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بسط روسيا سيطرتها على إقليم دونباس والتوصل إلى تسوية بشأن الملف الأوكراني أمران لا يتعارضان.

وقال بوتين، خلال عقده اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في قصر "قسطنطين" في مدينة سان بطرسبورج، بحضور صحفيين ومسئولين إعلاميين من أبرز المؤسسات العالمية، أن كل شهر يفرّ من القوات الأوكرانية نحو 20 ألف عسكري، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

منذ مطلع هذا العام، بلغ عدد الفارين (من القوات الأوكرانية) حوالي 60 ألفا.

وأضاف بوتين: "شهدت القوات المسلحة الأوكرانية مؤخراً انخفاضاً في عدد أفرادها بمقدار 100 ألف فرد، وتبلغ الخسائر الشهرية حوالي 40 ألفاً".

واعتبر بوتين أن لا أحد في أوكرانيا يرغب في خوض القتال وخوض الحرب الدائرة حالياً.

وقال بوتين: يتم سوق الناس واقتيادهم بالقوة، ولا توجد لديهم أي دوافع، ولا أحد يرغب بالقتال.

وصرح بوتين، بأن القوات الروسية تتقدم على طول خط التماس بأكمله.

وأوضح بوتين: "القوات الروسية تتقدم على طول خط التماس بأكمله، لا يوجد مكان لا تتقدم فيه القوات الروسية".

وكشف بوتين أن الجيش الروسي سيطر خلال الشهر الماضي على ما يقارب 2400 كيلومتر مربع.

وقال بوتين: في الفترة الأخيرة فقط، لن أذكر عدد البلدات الآن خشية الوقوع في خطأ، لكن الجيش الروسي سيطر على ما يقارب 2440 كيلومترًا مربعًا.

وفي المجمل، نوه بوتين إلى أن روسيا سيطرت على أراضي جمهورية لوجانسك الشعبية بنسبة 100%، وعلى أكثر من 85% من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بحسب قوله.