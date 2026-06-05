رئيس الوزراء: ندرس خيارين لتشجيع المواطنين على إنتاج الطاقة الشمسية بالمنازل والمصانع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس بقوة ملف حوافز إنتاج الطاقة المتجددة للمواطنين ووحدات الإنتاج، وذلك ردا على تساؤل حول الحوافز المقدمة لتشجيع القطاع الخاص والمواطنين على الاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، إن الحكومة تولي اهتماما بملف تشجيع المواطنين ولا سيما المصانع على تركيب وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والمتجددة، مشيرا إلى أن الأولوية تكمن في إنتاج وتصنيع هذه الوحدات داخل مصر؛ لتجنب زيادة فاتورة الاستيراد الدولارية في حال استيرادها بالكامل من الخارج.

ونوه إلى توافر اليوم شركات داخل مصر تنتج هذه النوعية من الوحدات بالعملة المحلية، موضحا أن ذلك دفع الحكومة للعمل بقوة على هذا الملف.

ولفت إلى التعاون بين وزارتي الكهرباء والصناعة لطرح خيارين أمام المصانع أو المساكن؛ الأول يعتمد على تغطية "جزء" من احتياجات الكهرباء نهارا من خلال "مفتاح تحويل" للطاقة الشمسية دون الربط بالشبكة العمومية، مع الانتقال إلى خيار الكهرباء بمجرد غياب الشمس، والخيار الثاني يتمثل في ربط الوحدة بالكامل بالشبكة العمومية، مع إمكانية نقل فوائض الطاقة الشمسية من الوحدة للشبكة العمومية وإجراء "مقاصة" في عملية الإنتاج.

وأكد أن الحكومة تنظر حاليا في تقديم حوافز أكثر لتشجيع المواطنين والمصانع على الدخول في هذا المجال، موضحا أن المصانع تحظى بتشجيع أكبر نظرا لحجم استهلاكها الكبير واحتياجها للطاقة.

وأضاف أن هذا التوجه يكتسب أهمية إضافية في ظل شروط دول مثل الاتحاد الأوروبي التي تطلب اعتماد المنتجات على الطاقة الخضراء، موضحا أن ذلك يحقق فائدة مزدوجة عبر تقليل فاتورة الكهرباء وجعل المنتج "أخضر"، ومن ثم يزيد من احتمالية تصديره مقارنة بالمصانع الأخرى.