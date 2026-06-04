مدبولي: الإعلان عن إنشاء أول مراكز توزيع لوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال أيام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستشهد "أول مشروعات مراكز التوزيع اللوجستية داخل مصر"، مشيرا إلى مناقشة هذا الأمر والموافقة عليه.

وأضاف أن هذا التوجه يأتي في ظل "وجود استثمار أجنبي قدم عرضا جيدا" في هذا الشأن، لافتا إلى أن الشيء المميز هو إبداء أكثر من شركة دولية رغبتها في إنشاء مراكز توزيع لوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ونوه إلى أن هذا التحرك يهدف إلى جعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس "محورا" عالميا أو مركزا عالميا لوجستيا، مؤكدا وجود "عروض شديدة الجدية" تقدمت بها الشركات.

ولفت إلى مناقشة هذا الملف خلال الاجتماع الأخير الذي عُقد هذا الأسبوع مع رئيس المنطقة الاقتصادية والوزراء المعنيين، بهدف التوصل إلى "اتفاق نهائي" بشأن أول مركز توزيع، على أن يكون الإعلان عن هذا الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.