تعادل مثير بين إسبانيا والعراق في بروفة كأس العالم 2026

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 المواجهة الودية التي جمعت بين منتخبي إسبانيا والعراق، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وافتتح المنتخب الإسباني التسجيل مبكرًا عن طريق فيران توريس في الدقيقة 16، قبل أن ينجح منتخب العراق في إدراك التعادل بالدقيقة 27 عبر ميرخاس دوسكي، لينتهي اللقاء بتقاسم النتيجة بين الطرفين.

ويستعد منتخب العراق لخوض منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة التاسعة، التي تضم منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج، في مجموعة قوية يطمح خلالها "أسود الرافدين" إلى الظهور بصورة مشرفة وتحقيق نتائج إيجابية.

على الجانب الآخر، يخوض المنتخب الإسباني منافسات المونديال ضمن المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر.

ويعود منتخب العراق إلى كأس العالم بعد غياب استمر 28 عامًا، بعدما حجز بطاقة التأهل عبر الملحق العالمي إثر فوزه المثير على منتخب بوليفيا بنتيجة 2-1.

وكان المنتخبان قد التقيا في مناسبة سابقة واحدة، خلال بطولة كأس القارات، حيث تمكن المنتخب الإسباني من تحقيق الفوز بهدف دون رد حمل توقيع المهاجم ديفيد فيا.