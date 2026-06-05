رئيس الوزراء يعيّن حاتم النواوي رئيسًا للجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات بوزارة الاستثمار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين حاتم النواوي رئيسًا للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لمدة عام، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة تنمية الصادرات ورفع كفاءة المؤسسات الداعمة لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

ويأتي القرار بالتزامن مع مواصلة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفيذ خططها الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.

ويتمتع حاتم النواوي بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التسويق ونمو الأعمال والتطوير التجاري والاستراتيجيات المؤسسية، حيث شغل منصب رئيس قطاع التسويق ونمو الأعمال بمجموعة الأهرام (ASG)، وقاد من خلاله ملفات تطوير المنتجات وخطط النمو والتوسع محليًا ودوليًا، إلى جانب مشاركته في إعداد وتنفيذ استراتيجيات التوسع الخارجي للمجموعة.

كما تولى منصب رئيس تنمية الأعمال والتطوير التجاري بشركة إلكترولوكس مصر، حيث قاد خطط تطوير قنوات التوزيع وتحسين كفاءة العمليات التجارية، وأسهم في مضاعفة حجم الأعمال خلال المراحل الأولى من تنفيذ استراتيجية التوسع، فضلًا عن تطوير نماذج لإطلاق المنتجات الجديدة وتحسين كفاءة انتشارها في السوق.

وشغل النواوي كذلك عددًا من المناصب القيادية بمجموعة «إس سي جونسون»، حيث قاد خطط تطوير وتسويق عدد من العلامات التجارية العالمية، وأسهم في زيادة الحصص السوقية وتحقيق معدلات نمو قوية في المبيعات والربحية.

كما عمل رئيسًا للاستشارات الإدارية بمجموعة «إنسباير»، وتولى إعداد وتنفيذ خطط استراتيجية لعدد من الشركات العاملة في قطاعات السلع الاستهلاكية والأجهزة المنزلية وتجارة التجزئة والعقارات، إلى جانب عمله السابق بمجموعة «مغربي»، فضلًا عن عمله محللًا اقتصاديًا بوزارة الاقتصاد.

ويحمل النواوي درجة ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبكالوريوس التجارة الخارجية من كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان.

ومن المقرر أن تتولى الهيئة العامة لتنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات المصرية، خلال المرحلة المقبلة، مواصلة تنفيذ برامج دعم المصدرين، والعمل على رفع تنافسية المنتجات المصرية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات ودعم النمو الاقتصادي المستدام.