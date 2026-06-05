نجم إيران: على أمريكا احترام قواعد تنظيم كأس العالم

طالب مهدي طارمي، نجم منتخب إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، باحترام قواعد تنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها بالمشاركة مع المكسيك، وكندا.

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، بجانب منتخبات، مصر، ونيوزيلندا، وبلجيكا.

وقال مهدي طارمي في تصريحات لوكالة تسنيم الإيرانية: "استضافة أمريكا للمونديال؟ أي دولة ترغب في استضافة كأس العالم عليها الالتزام بسلسلة من القواعد واللوائح".

وأضاف: "لطالما كانت الرياضة منفصلة عن السياسة، ويجب الحفاظ على هذه المبادئ.. الرياضة تعني الاحترام والسلام والهدوء، ويمكن لكأس العالم أن ينقل هذه الرسالة".

وتابع: "يبلغ عدد مشاهدي كأس العالم من 3 إلى 4 مليارات مشاهد، ويمكن أن يحمل رسالة احترام وسلام وهدوء وتجنب الحرب إلى جميع شعوب العالم، وليس إلى إيران فقط".

وأكمل: "يجب أن يكون المنتخب في كامل تركيزه.. قلتُ سابقًا إن واجبنا هو إسعاد الناس بالأداء الذي نقدمه على أرض الملعب.. الأحداث التي وقعت مؤخرًا مؤسفة ومؤلمة، والعالم أجمع على دراية بها".

وواصل: "كما قلت، الرياضة منفصلة عن السياسة، ولكن من خلالها نُظهر أننا شعب مُحب للسلام وطيب القلب.. قد تكون بعض الأحداث قد دفعت بعض الشعوب والدول إلى تكوين صورة مختلفة عنا، لكن الحقيقة شيء آخر تمامًا".

وأتم مهدي طارمي تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن على الفرق الأخرى المشاركة في بطولة كأس العالم أن تُظهر ثقافتها وتتحدث عن الاحترام والسلام في العالم.. وينبغي أن تكون رسالة فيفا مماثلة؛ فكما كانت دائمًا، لا ينبغي السماح للسياسة بالتدخل في الرياضة".