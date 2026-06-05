منتخب اليابان يغير مقر تدريباته في المونديال بسبب أرضية الملعب

قام منتخب اليابان الأول، مساء أمس، الخميس، بتغيير مكان تدريباته في مونتيري المكسيكية، استعدادًا لمشاركته في نهائيات كأس العالم، بعد أن واجه اللاعبون أرضية غير مستوية، مليئة ببقع ترابية في ملعب التدريب الأصلي.

وأعلن الوفد الياباني أنه انتقل من ملعب نادي أونال تيجريس المكسيكي، إلى ملعب إل باريال الخاص برايادوس دي مونتيري.

وانتشرت واقعة الملعب على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي المكسيكية، مما أثار انتقادات حادة لنادي أونال تيجريس.

ويستهل الساموراي مشواره في كأس العالم بمواجهة هولندا في أرلينجتون، بولاية تكساس الأمريكية، في 14 يونيو الجاري، ثم تونس في مونتيري بعدها بستة أيام، قبل أن يعود إلى تكساس لمقابلة السويد في 25 من الشهر نفسه.

ويجري المعسكر التدريبي الرسمي للمنتخب الياباني استعدادًا لكأس العالم في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، حيث يصل الفريق إليها الإثنين المقبل.