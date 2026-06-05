مقتل شاب على يد أبناء عمومته بسبب خلافات الميراث بالبحيرة

شهدت قرية قليشان التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة مصرع شاب متأثرا بإصابته بطعنة نافذة، على خلفية حدوث خلافات بينه وبين أبناء عمومته على مسقى مياه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن اللازمة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوصول شاب يبلغ من العمر 40 عاما مصابا بطعنة نافذة وتوفي على إثرها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وعلى الفور، أمر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العقيد أحمد المركبي مفتش فرع البحث، والرائد عماد عبدة رئيس مباحث المركز، والنقيب إسلام مجيب معاون المباحث، وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أبناء عمومة المجني عليه لوجود خلافات بينهما على الميراث.

على الفور، انتقل المستشار محمد ماجد عز الرجال، بسكرتارية محمد الشرقاوي، لمناظرة الجثمان وسؤال أهلية المجني عليه، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.