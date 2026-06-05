قال الطيار محمد عليان، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة نقلت حوالي 61 ألفًا و500 راكب خلال 25 يومًا، على 270 رحلة متجهة للملكة العربية السعودية بموسم الحج، مضيفًا: «موسم الذهاب تم بصورة مرضية جدًا قد تكون الأقرب للمثالية الحمد لله».

ووجه خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الخميس، الشكر لمختلف الجهات على جهودها خلال فترة التحضير لموسم الحج 1447، ومنها القطاعات العاملة بمجال الطيران المدني، ووزارة الداخلية، وغيرهم، معلقًا: «تم التنسيق على جميع المستويات».

وأشار إلى أن شركة مصر للطيران، تُعتبر الشركة الوطنية للدولة ولها عدّة أدوار وطنية واجتماعية، باعتبارها «ذراع الدولة في مجال الطيران المدني».

ونوّه إلى أنها تُعتبر الناقل الرسمي للدولة، خصوصًا في المنتديات والتجمعات الداخلية والخارجية، مضيفًا: «مصر للطيران الناقل الرسمي لمنتخب مصر وبتمنى للمنتخب إن شاء الله كاس عالم على أعلى مستوى ويرفعوا اسم مصر عاليًا إن شاء الله».



ولفت إلى توسع مصر للطيران أفقيًا وتردديًا بقارة إفريقيا، عبر إضافة وجهات ومطارات جديدة لشبكة رحلات الشركة ، وزيادة عدد الرحلات داخلها، لنقل أعداد أكبر من الركاب من مختلف مناطق إفريقيا إلى القاهرة ومنها إلى جميع أنحاس العالم، وهو ما انعكس إيجابيًا على الاقتصاد.



وتطرق إلى توسع الشركة خارجيًا، عبر إضافة وجهات جديدة بأمريكا، موضحًا استعدادهم لافتتاح خط لمدينة شيكاغو الأمريكية بدءًا من 23 يونيو الجاري، بعد توجيه رحلالتها للوس أنجلوس مايو الماضي.



وتابع أنهم توسعوا في أوروبا أيضًا، موضحًا استعدادهم لاطلاق خط جديد بمدينة فينيسيا بإيطاليا، بالإضافة إلى الخطوط العاملة.

وفي سياق متّصل، لفت عليان إلى تحديث أسطول مصر للطيران، بالتوازي مع تأهيل الكوادر البشرية المقدمة للخدمة، قائلًا: «علشان نتوسع في الطائرات ونحدث الأسطول لابد يكون معاها الموارد البشرية في نفس المستوى».

وذكر أنهم تمكنوا من نقل ما يزيد عن 10 ملايين راكب خلال العام الماضي، مضيفًا: «إحنا بنتوسع اكتر بالطيرات الجديدة اللي إحنا جايبينها».

ونوّه إلى استقبالهم 10 طائرات من طراز إيرباص A350-900 العريضة، والتي تُعتبر من أحدث الطائرات على مستوى العالم، بالإضافة إلى بدء وصول 18 طائرة من طراز بوينغ 737 تباعًا.

واختتم قائلًا: «التوسع في الأسطول بيفتح نقاط جديدة في الشبكة وبيزود تردادات جديدة.. الهدف من الموضوع إن الراكب يبقى عنده حرية الاختيار أكثر من طريقة يحجز بيها ويسافر بيها من مكان لمكان في المعاد اللي يناسبه بالطريقة اللي تناسبه».

