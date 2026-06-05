كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيه رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالظهور في برنامج إعلامي ليعلن بصورة كاملة كل التفاصيل بشأن أزمة سيستم المعاشات، منوها أن "أخذ منحى مختلفا تماما عن الواقع".

وقال خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، إن النظام الإلكتروني القديم كان "به ثغرات كثيرة جدًا، والأهم من ذلك السيستم القديم كان سيتوقف تماما عن العمل العام المقبل، ولم يكن هناك من سبيل وبديل سوى العمل على سيستم جديد".

وأكد أن عملية التحديث تضمنت "تهجير أكثر من 6 مليارات ملف من النظام القديم إلى الجديد"، بالتزامن مع دخول مجموعات جديدة من المستحقين، موضحا أن الضغط تسبب في "تأخير ببعض الملفات، وهو واقع" تعاملت معه الهيئة.

وأضاف أن المتبقي حاليا 45 ألف ملف من إجمالي 11 مليون مستحق، مؤكدا أن الانتهاء منها بالكامل خلال فترة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين.

ونوه إلى أن التحول بين أنظمة بهذا الحجم والتعقيد يضع الدولة أمام خيارين؛ إما الإيقاف الكامل للمنظومة وهو خيار مرفوض لأنها تمس مستحقات ملايين البشر، أو قبول وجود فترة "بينية" من الطبيعي أن تشهد بعض المشاكل الطبيعية.

وشدد أن المنظومة ستصل إلى الاستقرار الكامل مع شهر أغسطس المقبل، أي في أقل من شهرين، مشيرا إلى طلبه من رئيس الهيئة الخروج لإعلان التفاصيل الفنية للمواطنين ليكونوا على دراية بحجم التحديات، مؤكدا أن النظام الجديد سيصل لتمام الاستقرار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.