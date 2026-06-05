تقنية «الذكاء الكروي» تحدد أداء اللاعبين في كأس العالم

دشن الاتحاد الدولي لكرة القدم، مساء الخميس، تصنيفًا جديدًا لقوة الأداء الفردي للاعبين في بطولة كأس العالم 2026، يعتمد بالكامل على البيانات والذكاء الكروي المعزّز لقياس أداء اللاعبين.

وجرى تطوير هذا النظام تحت إشراف الفرنسي، أرسين فينجر، مدير قسم تطوير كرة القدم حول العالم في فيفا، ويستند إلى خوارزمياتٍ متطورةٍ لتقدير الخصائص الفردية، وإسهامات اللاعبين بطريقةٍ موضوعيةٍ، تتجاوز الإحصاءات التقليدية.

وقال فينجر في بيانٍ صحافي، الخميس: "لن يكون الحكم على الأداء قائمًا على الآراء وحدها بعد الآن، إذ سيتم القياس استنادًا إلى بياناتٍ موضوعيةٍ مستخرجةٍ من المباريات في الجوانب المتعلقة بالهجوم، وصناعة اللعب، والدفاع، بما يضع معيارًا عالميًّا جديدًا للأداء الفردي في كرة القدم".

وسيقدِّم النظام تقييمًا شاملًا حيث سيحصل كل لاعبٍ يستوفي الحد الأدنى من دقائق اللعب وقدره 20 دقيقةً على درجةٍ تتراوح بين 0 إلى 10 في مجالات الهجوم، وصناعة اللعب، والدفاع، أمَّا حراس المرمى، فسيتم تقييمهم عبر فئتين، هما: الأداء عند امتلاك الكرة، والأداء عند الدفاع عن المرمى.

وسيبدأ نشر التصنيفات الخاصة بالبطولة بعد اكتمال الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات، وستُحدَّث القوائم بعد كل مباراةٍ، لتضم أفضل 100 لاعبٍ من حيث الأداء طوال البطولة حيث ستتاح هذه البيانات للجماهير ووسائل الإعلام في موعدٍ لا يتجاوز أربع ساعاتٍ بعد صافرة نهاية كل مباراة.