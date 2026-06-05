كوت ديفوار تفوز على فرنسا أمام جماهيرها وديا قبل المونديال

اقتنص منتخب كوت ديفوار فوزا مثيرًا من مضيفه الفرنسي 2 /1 في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما، مساء الخميس، على ملعب لا بوجوار في نانت الفرنسية، ضمن تحضيرات الفريقين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وقلب منتخب “الأفيال” تأخره بالهدف الذي تقدم به ريان شرقي لديوك فرنسا في الدقيقة 45 ورد بهدفين في الشوط الثاني حملا توقيع جيلا دوي وأماد ديالو في الدقيقتين 53 و85.

وتشارك كوت ديفوار في مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك ضمن المجموعة الخامسة إلى جوار ألمانيا وكوراساو والإكوادور فيما تلعب فرنسا ضمن المجموعة التاسعة بجانب السنغال والعراق والترويج.